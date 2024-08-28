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Политика

Заседание Рабочей группы БРИКС по ИКТ и ВВС пройдёт в Нижнем Новгороде

18 сентября 2024 13:50  [121] Политика

20 и 21 сентября 2024 года в Нижегородской области состоится 8-е заседание Рабочей группы БРИКС по информационно-коммуникационным технологиям и высокопроизводительным вычислительным системам (ИКТ и ВВС).

Мероприятие пройдёт на площадке в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, который является членом Рабочей группы, при поддержке облправительства.

Отметим, что такие встречи проводятся ежегодно в стране, председательствующей в данном году в БРИКС, - в 2024 году это Россия.

В ходе заседания рабочей группы по ИКТ и ВВС участники обсуждают сотрудничество в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и их приложения к моделированию погоды, климата и окружающей среды; применение суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, разработки лекарств, медицины и здравоохранения, а также геоинформатики для целей устойчивого развития.

В заседании примут участие около 50 представителей стран БРИКС – это специалисты и эксперты в области ИКТ и ВВС, включая руководителей научных организаций, учёных, экспертов и исследователей, представителей деловых кругов и государственных органов управления наукой и образованием.

Ожидается очное участие делегаций из России, КНР, Индии, ЮАР, Бразилии и Ирана. Представители Египта планируют присоединиться к мероприятию в дистанционном формате.

Напомним, Нижний Новгород стал одной из основных площадок проведения мероприятий БРИКС в этом году. В июне столица Приволжья принимала саммит министров иностранных дел объединения и Международный турнир по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, а в августе - встречу министров промышленности стран БРИКС.

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Теги:
БРИКС Международное сотрудничество Технологии
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