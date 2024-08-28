Нижегородским производителям беспилотников снизят налоги Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Налоговые ставки для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) планируется снизить в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нижегородский Минпромторг по поручению губернатора Глеба Никитина разработал проект изменений в законодательство.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на комитете Заксобрания региона по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства и торговле. Инициативу представил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Нижегородской области в настоящее время разработкой и производством беспилотников и комплектующих к ним занимаются более 25 компаний. Для успешного развития отрасли с 1 января 2025 года предлагается снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1%, если объектом налогообложения являются доходы. А также с 15 до 5%, если объектом являются доходы за минусом расходы юрлиц и ИП, работающих в ключевых направлениях производства БАС.

Чтобы воспользоваться пониженной ставкой, предприятие должно не менее 50% своих доходов получать от деятельности, которая связана с БАС, а уровень заработной платы в компании должен быть не ниже среднемесячной по региону.

Согласно сообщению, законопроект внесут на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Нижегородской области на следующей неделе.

Напомним, нацпроект "Беспилотные авиационные системы" был разработан по поручению президента Владимира Путина и начал действовать с начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр подготовки операторов БПЛА оснастили новой трассой.