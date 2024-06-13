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Экономика

Минобороны РФ наращивает производство разных видов беспилотников

20 июня 2024 08:38  [75] Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Министерство обороны занялось производством беспилотных летательных аппаратов для нужд СВО. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал помощник президента России Алексей Дюмин.

Он уточнил, что работа по оснащению войск беспилотниками идёт по двум направлениям. С одной стороны, Минобороны наращивает производство различных видов дронов. С другой, российский проект "Кулибин-клуб", созданный Народным фронтом, тестирует и отбирает лучшие разработки отечественных инженеров.

"Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — отметил Дюмин.

Как сообщает телеканал "360", на прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с Алексеем Дюминым проблему поставки беспилотников в войска.

Напомним, накануне Нижегородская область представила на выставке-форуме "Россия" в Москве разработки, помогающие бойцам в зоне проведения спецоперации: FPV-дроны, ударные дроны и дроны-бомбардировщики, системы борьбы с БЛА и т.д..

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Теги:
беспилотники СВО
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