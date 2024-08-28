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Общество

Ежегодная всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нижегородской области

18 сентября 2024 14:37  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области дан старт ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов "Сохраним лес". Цель акции – привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

Акция "Сохраним лес" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Организаторами выступают АНО "Сад Памяти", Минприроды РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса".

В Нижегородской области традиционно памятные посадки пройдут на территории всех лесничеств в сентябре-октябре.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что по итогам 2023 года Нижегородская область стала самым активным регионом-участником акции "Сохраним лес". Мероприятия по лесовосстановлению были выполнены на площади 14,6 тыс. га, что составило 101% годового планового задания, высажено более 3 млн саженцев хвойных деревьев.

"В 2024 году на территории лесного фонда региона планируем высадить около 2,5 млн сеянцев хвойных деревьев на площади более 600 га. Проведение таких акций, как "Сохраним лес", является крайне важным для сохранения природных ресурсов не только нашего региона, но и всей страны", – сказал министр .

За последние годы совместными усилиями представителей органов власти, волонтеров и жителей в Нижегородской области было высажено более семи миллионов деревьев.

Принять участие в акции «Сохраним лес» могут все желающие. Информация о местах посадок размещена на сайте: https://сохранимлес.рф.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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Теги:
Лесное хозяйство Экология
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