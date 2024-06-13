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Общество

Глеб Никитин и глава Рослесхоза Иван Советников обсудили развитие лесной отрасли в регионе

03 июля 2024 08:13  [97] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Советников в ходе рабочей встречи, прошедшеё накануне, обсудили развитие лесной отрасли в регионе. Как уточнили в пресс-службе облправительства, переговоры состоялись в рамках форума министров экологии стран БРИКС.

По эффективности ведения лесного хозяйства по итогам прошлого года Нижегородская область заняла третье место в России второе в ПФО. Глеб Никитин подчеркнул, что правительство региона всегда рассматривает деятельность в сфере лесного хозяйства как приоритетную.

"Сегодня мы вышли на статистику тушения более 95% лесных пожаров в течение первых суток, а их площадь, в среднем, составляет 0,5-1 га. Этого удалось добиться благодаря полному покрытию лесов системой видеомониторинга", - рассказал Глеб Никитин.

Он поблагодарил руководство Рослесхоза за включение региона в программу дистанционного мониторинга использования лесов. Площадь проведения космического мониторинга увеличилась c 563 га в 2019 году до 3,4 млн га в 2024-м - это 85% от площади всего лесного фонда Нижегородской области.

Кроме того, Нижегородская область принимает активное участие во всероссийских акциях "Сад памяти" и "Сохраним лес", благодаря которым было высажено более 7 млн деревьев. Причём в последние два года по данному направлению наш регион входит в тройку самых активных.

Иван Советников отметил высокие результаты Нижегородской области, уточнив, что регион полностью выполняет показатель федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

"Молодцы, так держать, только вперёд!" - сказал руководитель Рослесхоза.

В ходе встречи также были подняты вопросы продолжения оснащений лесничеств лесопожарной и лесопатрульной техникой, дальнейшего расширения системы видеонаблюдения для обнаружения возгораний, развития семеноводческих комплексов и лесосеменной базы, а также повышения уровня зарплаты специалистов лесной отрасли и федеральные меры их поддержки.

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Теги:
Глеб Никитин Лесное хозяйство
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