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Общество

Окружной хакатон ПФО "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" открыл регистрацию участников

18 сентября 2024 15:59  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Окружной хакатон ПФО "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" объявил о начале регистрации участников.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соревнования пройдут 25-27 октября в Нижнем Новгороде на базе Академии "Маяк" им. А.Д. Сахарова.

Организатором хакатона является министерство экономического развития РФ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия – страна возможностей", технологический партнер – компания "Сила"

Хакатон – это командные состязания, в которых участники решают один из кейсов от государства и бизнеса по теме искусственного интеллекта (ИИ) или другим ИТ-тематикам. Традиционно соревнования пройдут как в очном формате, так и в формате онлайн. В окружном хакатоне могут участвовать представители других регионов.

К участию допускаются команды от 3 до 5 человек. Ве желающие должны зарегистрироваться до 18 октября включительно на официальном сайте хакатона после авторизации. У участников будет 42 часа на решение шести кейсов. Авторами кейсов в этом году стали ООО "Сила", "Иктин" и Горьковская железная дорога. Призовой фонд составит 3,6 млн рублей.

Проект "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика",  который утвержден президентом России Владимиром Путиным.

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Теги:
ИИ Нацпроект Хакатон
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