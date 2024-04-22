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Общество

Нижегородская команда одержала победу в международном ИТ-хакатоне

27 апреля 2024 13:21  [84] Общество

Нижегородская команда победила в международном ИТ-хакатоне "Цифровая трансформация АПК". Как сообщает пресс-служба правительства региона, в форуме разработчиков, который в рамках проекта "От образования к профессии" организовали НИУ ВШЭ-Нижний Новгород совместно с Нижегородским государственным агротехнологическим университетом, участвовали студенческие команды вузов и СПО Нижегородской области, а также из Мичуринска, Новосибирска, Якутска, Красноярска, Волгограда, Вятки, Омска, Астрахани, Екатеринбурга и Республики Беларусь.

Мероприятие прошло при поддержке министерств цифрового развития и связи, сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, образования и науки региона, а также ассоциации "Агрообразование", АНО "Горький Тех", ИТ-компании "Лаборатория компьютерного зрения" и агрохолдингов Нижегородской области и Башкирии.

По словам заместитель директора по развитию АНО "Горький Тех" Михаила Фадеева, на подобных мероприятиях в том числе происходит поиск квалифицированных кадров, которые в будущем будут продвигать отрасль беспилотных авиационных систем и развивать программное обеспечение, необходимое для полетов беспилотников.

В рамках хакатона участники для решения должны были выбрать один из четырех кейсов, которые разработали сотрудники АНО "НЕЙМАРК" и АНО "Горький Тех". Например, кейсы "построение полетного задания для БПЛА по результатам обработки ИИ" , "распознавание препятствий на пути движения БПЛА и их классификация", "сегментация изображений с БПЛА".

В результе ИТ-соревнований дипломы победителей получили команды НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и Нижегородского радиотехнического колледжа, Волгоградского государственного аграрного университета, Княгининского инженерно-экономического института и Вятского государственного университета (колледж ВятГУ).

Как отметил замдиректора по перспективным технологиям компании "Лаборатория компьютерного зрения" Анатолий Желтов, подобные соревнования позволяют молодым IT-специалистам понять настоящие практические задачи хозяйства, бизнеса и отрасли в целом.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется инициатива "Кадры для цифровой экономики" Цель нацпроекты - подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики.

Ранее сообщалось, что нижегородец Андрей Мольков стал призером хакатона по ИИ проекта "Цифровой прорыв".

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Теги:
IT Технологии Хакатон
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