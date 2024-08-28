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Общество

"Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области

18 сентября 2024 16:13  [96] Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

Около 270 садоводческих товариществ в Нижегородской области включены в план- график догазификации. Об этом заявила заместитель руководителя Росреестра по Нижегородской области Екатерина Голованова на пресс-конференции в НОИЦ 18 сентября.

Она напомнила, что для газификации СНТ нужно провести общее собрание садоводов, где не менее 50% членов садоводческого товарищества должны дать согласие на размещение газопровода.

"Количество людей, пришедших на общее собрание, имеет большое значение. После проведения общего собрания подается заявка на догазицикацию садоводческого товарищества. На данный момент в Нижегородской области провели общие собрания в порядка 270 СНТ. Они включены в план-график на проведение догазификации, и ПАО "Газпром" уже с ними работает", - пояснила Голованова.

Екатерина Голованова добавила, что в программу догазификации могут попасть и ликвидированные СНТ, которые расположены в пределах населенного пункта.

"Однако для этого членам ликвидированного садоводческого товарищества нужно будет выбрать "старосту", который проведет общее собрание членов СНТ", - рассказала замруководителя регионального Росреестра.

В целом, одним из условий догазицикации всех СНТ станет наличие права собственности на земельные участки и дома у садоводов.

Как сообщалось ранее, программа догазификации распространяется на 600 нижегородских СНТ.

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Теги:
Газпром дома
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