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Общество

Ещё один федеральный сервис каршеринга запустил работу в Нижнем Новгороде

18 сентября 2024 15:48  [101] Общество

Фото: пресс-служба Ситидрайв

В Нижнем Новгороде с 19 сентября начнёт работу один из крупнейших каршеринговых сервисов в стране "Ситидрайв". Он станет вторым сервисом из большой четвёрки отраслевых предприятий, работающих в столице ПФО, вслед за "Делимобилем".

Как рассказали в пресс-службе компании, автомобили будут доступны и в Нагорной, и в Заречной частях города. На всех автомобилях сервиса по стандартным тарифам можно будет уехать на 250 км от границ города. Причём оплату городских парковок, топлива, а также техническое обслуживание и ремонт компания берёт на себя.

На старте запуска для жителей будут доступны более 250 машин разных классов и уровней комфортности: Exeed LX, Haval Jolion Elite, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Kia Rio, а также электромобили Москвич 3е. Постепенно парк будет расширяться.

Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Новгороде было запущено электротакси. За год сервис выполнил более 360 000 заказов.

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Теги:
Автомобили Транспорт
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