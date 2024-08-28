Ещё один федеральный сервис каршеринга запустил работу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Ситидрайв

В Нижнем Новгороде с 19 сентября начнёт работу один из крупнейших каршеринговых сервисов в стране "Ситидрайв". Он станет вторым сервисом из большой четвёрки отраслевых предприятий, работающих в столице ПФО, вслед за "Делимобилем".

Как рассказали в пресс-службе компании, автомобили будут доступны и в Нагорной, и в Заречной частях города. На всех автомобилях сервиса по стандартным тарифам можно будет уехать на 250 км от границ города. Причём оплату городских парковок, топлива, а также техническое обслуживание и ремонт компания берёт на себя.

На старте запуска для жителей будут доступны более 250 машин разных классов и уровней комфортности: Exeed LX, Haval Jolion Elite, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Kia Rio, а также электромобили Москвич 3е. Постепенно парк будет расширяться.

Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Новгороде было запущено электротакси. За год сервис выполнил более 360 000 заказов.