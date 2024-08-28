Профильный комитет Заксобрания по ЖКХ и ТЭК обсудил готовность служб к холодам Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания НО

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания Нижегородской области обсудил подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, процент готовности к пуску тепла в регионе высок, все социальные объекты готовы к отопительному сезону. В большинстве жилых домов проведена промывка и опрессовка, получены паспорта готовности.

В настоящее время в регионе работает около 2 тысяч котельных всех видов собственности, общая протяженность тепловых сетей составляет порядка 4 тысяч километров. Объем финансирования муниципальных образований и предприятий ЖКХ, направленных на капитальный ремонт и модернизацию коммунальных объектов при подготовке к зиме, составил 2,5 млрд рублей. Готовность котельных к пуску тепла составляет 99%. Запасы топлива – мазута и угля – на объектах генерации превышают установленный норматив.

По информации Госжилинспекции Нижегородской области, готовность многоквартирных домов к пуску тепла составляет 97,6%. Из более чем 28 тысяч многоквартирных домов региона паспорта готовности не получены пока в 679 домах, где не устранены замечания от жилинспекции, еще продолжаются работы по текущему ремонту либо отсутствуют договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования.

Ранее сообщалось, что АО "Теплоэнерго" завершило пробные топки. Также сообщалось, что Юрий Шалабаев проверил подготовку города к отопительному сезону.