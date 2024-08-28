Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Кусаковке для ИЖС Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Участок площадью 807 кв. метров расположен на улице Изосимлевской.

Начальная цена аукциона – 1 млн 412 тысяч рублей. Торги пройдут 25 октября.

Напомним, земельный участок под ИЖС в Кусаковке был выставлен на торги в марте.

Также ранее сообщалось, что участок в Подновье в Нижнем Новгороде выставляли на аукцион для ИЖС за 10 млн рублей.