Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Кусаковке для ИЖС

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Участок площадью 807 кв. метров расположен на улице Изосимлевской.
Начальная цена аукциона – 1 млн 412 тысяч рублей. Торги пройдут 25 октября.
Напомним, земельный участок под ИЖС в Кусаковке был выставлен на торги в марте.
Также ранее сообщалось, что участок в Подновье в Нижнем Новгороде выставляли на аукцион для ИЖС за 10 млн рублей.
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