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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Кусаковке для ИЖС

18 сентября 2024 16:36  [83] Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Участок площадью 807 кв. метров расположен на улице Изосимлевской.

Начальная цена аукциона – 1 млн 412 тысяч рублей. Торги пройдут 25 октября.

Напомним, земельный участок под ИЖС в Кусаковке был выставлен на торги в марте.

Также ранее сообщалось, что участок в Подновье в Нижнем Новгороде выставляли на аукцион для ИЖС за 10 млн рублей.

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Теги:
Аукцион Приокский район
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