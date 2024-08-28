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Спорт

ХК "Торпедо" после напряжённой борьбы повторно уступает "Северстали"

19 сентября 2024 07:34  [108] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" завершил первую выездную серию из четырёх игр, в ходе которой наша команда встретилась с ЦСКА, "Спартаком", "Сочи" и "Северсталью".

Заключительный матч выездной серии нижегородцы провели против череповецкой "Северстали", которую возглавляет бывший помощник главного тренера ХК "Торпедо" Андрей Козырев.

Матч получился высокоскоростным и насыщенным событиями - многочисленными удалениями, буллитами по ходу игры, атаками и большим количеством бросков по воротам.

В самом начале первого периода нижегородцы заработали несколько удалений, но выстояли, играя в меньшинстве, в том числе и в формате "три на пять", и открыли счёт: с передачи Егора Виноградова гол забил Никита Артамонов. "Северсталь" сравняла счёт ближе к перерыву в формате "4х4".

В начале второго периода команды обменялись результативными буллитами: первую шайбу в сезоне забил Михаил Абрамов. В концовке 20-тиминутки "сталевары" вышли вперед, реализовав большинство.

Третий период заставил понервничать болельщиков обеих команд: в самом начале хозяева снова реализовали большинство и увеличили преимущество до двух шайб. Но практически сразу же последовал ответ Никиты Артамонова, а в середине периода Михаил Абрамов сравнял счёт. Оба форварда оформили по ходу игры по дублю.

Но за 2,5 минуты до завершения третьего периода череповчане снова вышли вперед, и в концовке матча "автозаводцы" не смогли пробить их оборону. На табло - 5:4. "Торпедо" повторно уступает "Северстали".

После выезда и четырёх игр в копилке нижегородцев только два очка, полученные в матче против ЦСКА (3:4). Затем последовали поражения от "Спартака" (4:2) и "Сочи" (5:3).

В итоге после 7 игр нижегородцы находятся на 8 месте турнирной таблицы. Следующая игра пройдёт дома 21 сентября: в гости к "Торпедо" приедет питерский СКА..

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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