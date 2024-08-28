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Спорт

"Торпедо" начинает первую выездную серию волевой победой над ЦСКА

12 сентября 2024 22:07  [105] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" после домашней серии игр отправился на первый выезд в сезоне: нашей команде предстоит сыграть четыре матча в качестве гостей на домашнем льду ЦСКА (12 сентября), "Спартака" (14 сентября), "Сочи" (16 сентября) и "Северстали" (18 сентября).

Первой нижегородцев встретила ЦСКА-Арена в Москве. Их соперниками стали чемпионы Кубка мэра Москвы - ЦСКА.

Матч был очень напряжённым и не отпускал эмоции болельщиков до финальной сирены. В первом периоде счёт открыли нижегородцы: с передачи Влада Фирстова гол забил Игорь Ларионов - младший. После мощного старта и многочисленных взаимных атак, период завершился 2:1 в пользу хозяев. Во втором периоде ЦСКА увеличил разрыв в счёте: 3:1.

Но подопечные Игоря Ларионова не упали духом, а с новой силой включились в игру - отличились наши защитники: во второй половине третьего периода Богдан Конюшков сократил отставание, а затем Даниил Бокун сравнял счёт - и команды ушли в овертайм со счётом 3:3.

Финальную красивую точку в матче поставил 13-й нападающий - Никита Артамонов с красивых передач Вячеслава Войнова и Бобби Линча. 3:4 в пользу гостей.

Благодаря волевой победе "Торпедо" поднялось на 4 строчку турнирной таблицы.

Кстати, все предстоящие игры на выезде нижегородские болельщики могут посмотреть на большом экране в кинотеатре "Синема Парк Седьмое небо" и в фан-зоне, расположенной на 5 этаже ЦУМа. Вход в кинозал - по билетам, в фан-зону - свободный.

Напомним, 4 сентября нижегородский хоккейный клуб сыграл свой первый матч в 17-м сезоне Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником для нашей команды стала череповецкая "Северсталь". Домашний лёд, увы, не помог: игра закончилась со счётом 0:3.

Но дальше "бело-синие" только набрали обороты: второй матч с казанским Ак-Барсом" также перешёл в овертайм, в котором наши уступили со счётом 2:3. Следующую игру нижегородцы провели против лидера восточной конференции - екатеринбургского "Автомобилиста" - и в нём уже порадовали болельщиков счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что у "Торпедо" в этом сезоне значительно изменился спонсорский пул. Генеральными партнёрами клуба стали девелопер "Самолёт" и компания-ретейлер SPAR.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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