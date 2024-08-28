Движение возобновили на перекрестке улиц Белинского и Новой в Нижнем Новгороде

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Движение транспорта возобновили на пересечении улиц Белинского и Новой в Нижнем Новгороде вечером 18 сентября. Об этом сообщается в официальной группе Центра развития транспортных систем региона в соцсети "Вконтакте".
До этого движение на этом участке было закрыто из-за проведения работ по реконструкции трамвайных путей.
Напомним, в середине августа был открыт после реконструкции трамвайных путей перекресток улиц Белинского и Полтавской.
Также ранее сообщалось, что работы по реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.
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