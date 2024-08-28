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Общество

Движение возобновили на перекрестке улиц Белинского и Новой в Нижнем Новгороде

19 сентября 2024 11:58  [63] Общество

Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Движение транспорта возобновили на пересечении улиц Белинского и Новой в Нижнем Новгороде вечером 18 сентября. Об этом сообщается в официальной группе Центра развития транспортных систем региона в соцсети "Вконтакте".

До этого движение на этом участке было закрыто из-за проведения работ по реконструкции трамвайных путей.

Напомним, в середине августа был открыт после реконструкции трамвайных путей перекресток улиц Белинского и Полтавской.

Также ранее сообщалось, что работы по реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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