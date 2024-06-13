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Общество

Реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год

20 июня 2024 12:00  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертная группа по работе общественного транспорта нижегородской агломерации обсудила ход работ по реконструкции трамвайных путей в столице Приволжья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам директора ООО "Экологические проекты" Евгения Грабовского, подрядчик планирует к августу завершить реконструкцию трамвайной инфраструктуры, где проходят маршруты №6 и №7.

"На участке движения трамвая №5 благоустройство прилегающей к рельсам территории на улицах Нартова, Терешковой, Корейской, Пушкина и Кулибина планируется завершить к концу июня. Началась подготовка к реконструкции трамвайных путей на автозаводской линии, а реконструкцию трамвайных путей на улице Ильинской перенесли на 2025 год", - рассказал Грабовский.

Члены экспертной группы на заседании также поддержали предложение перевозчиков о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

"Очевидно, что этот вопрос давно назрел. До этого проезд индексировался в 2022 году, а еще ранее – в 2017-м. За это время запчасти и топливо подорожали", - заявил председатель комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, депутат Станислав Прокопович.

Директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков добавил, что пассажирам, которые постоянно пользуются общественным транспортом, выгодно оплачивать проезд проездными.

"И сейчас эта выгода будет заметнее, так как стоимость разнообразных проездных – безлимитных, на количество дней и количество поездок – остается прежней", - сказал Рябиков.

Напомним, трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня после завершения реконструкции трамвайной линии.

Также ранее сообщалось, что замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева – Белинского в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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