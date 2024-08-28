Отопительный сезон в Дзержинске стартует 23 сентября Общество

Тепло начнут подавать в жилые дома и социальные учреждения Дзержинска в Нижегородской области с 23 сентября. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города химиков.

Глава города Иван Носков поручил управляющим компаниям и эксплуатирующим жилищный фонд организациям обеспечить регулировку гидравлического режима и наладку теплопринимающего оборудования в жилых домах.

Так, согласно нормативам, отопление включают при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти суток.

По данным портала Яндекс. Погода, 23 сентября днем в Дзержинске воздух прогреется до 14 градусов, а ночью температура опустится до +3...+4 градусов.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Дзержинске начался 18 сентября.