Евгений Семёнов: "Форум и премия "Лидеры инвестиций" – это классические инструменты маркетинговых коммуникаций" Бизнес

17 сентября в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, начал свою работу Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций". Участниками Форума стало более 1000 человек, представляющих крупнейшие инвестиционно-финансовые и консалтинговые компании, органы власти и управления. Круглые столы и дискуссионные площадки Форума модерировали известные федеральные эксперты.

Главным событием Форума стало награждение победителей премии "Лидеры инвестиций". Для участия в конкурсном отборе премии 2024 года было подано более 100 заявок.

Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали действенным инструментом инвестиционной политики регионального правительства. Об эффективности работы с инвесторами свидетельствует тот факт, что за шесть лет Нижегородская область поднялась с 70 на 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленного АСИ.

Нижегородские эксперты оценивают значимость состоявшегося события для экономики региона и делятся своими идеями о том, что еще можно сделать для укрепления внимания инвесторов к Нижегородскому региону.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Форум и премия "Лидеры инвестиций" – это классические инструменты маркетинговых или бизнес-коммуникаций. Бизнес-коммуникации играют ключевую роль в современном мире, поскольку они обеспечивают эффективное взаимодействие между участниками рынка и способствуют успешному развитию как компаний, так и территорий.

Бизнес-коммуникации играют значительную роль в формировании инвестиционной привлекательности региона, так как они обеспечивают эффективное взаимодействие между бизнесом и региональными властями. Коммуникации позволяют бизнесу получать актуальную информацию о регионе, его экономическом потенциале, инфраструктуре и мерах государственной поддержки.

Важным аспектом бизнес-коммуникаций является диалог между бизнесом и властью. Форум "Лидеры инвестиций" и есть масштабная диалоговая площадка. Встречи и обсуждения актуальных вопросов на Форуме позволяют учитывать интересы обеих сторон и находить оптимальные решения для развития региона. Открытость и прозрачность взаимодействия способствуют формированию доверия между участниками инвестиционного процесса, что повышает инвестиционную привлекательность региона.

Такие элементы бизнес-коммуникации как премии, конкурсы, фестивали, также способствуют распространению позитивного имиджа региона среди потенциальных инвесторов.

В целом, бизнес-коммуникации играют не менее важную роль в формировании инвестиционной привлекательности региона, чем экономические условия, обеспечивающие возврат инвестиций. Интеграционный подход, сочетающий в себе систему правовых, экономических преференций и эффективные бизнес-коммуникации способствуют устойчивому росту инвестиционной привлекательности региона".