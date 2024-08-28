Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
18 сентября 2024 14:22  [103] Глеб Никитин наградил лауреатов премии "Лидеры инвестиций" 
18 сентября 2024 10:29  [191] Более 1000 представителей бизнеса посетили форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
17 сентября 2024 18:06  [347] Нижегородских предпринимателей приглашают пройти опрос о размещении НТО в регионе
17 сентября 2024 15:20  [314] АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняло участие в "Дне поставщика" для предпринимателей
17 сентября 2024 12:05  [444] Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" начал свою работу в Нижегородской области
17 сентября 2024 10:18  [430] Новый механизм "обратной связи" с бизнесом запущен в Нижегородской области
17 сентября 2024 09:39  [341] Представители нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж"
16 сентября 2024 18:43  [478] Итоги конкурса "Мама – предприниматель 2024" подвели в Нижегородской области
16 сентября 2024 14:36  [473] Нижегородские инноваторы могут получить до 10 млн рублей на развитие проектов
16 сентября 2024 11:47  [445] Нижегородские компании приглашают на бесплатное обучение по работе с маркировкой групп товаров
Бизнес

Глеб Никитин наградил лауреатов премии "Лидеры инвестиций" 

18 сентября 2024 14:22  [103] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стали известны победители премии "Лидеры инвестиций". Как сообщает пресс-служба правительства региона, награды лауреатам вручил губернатор Глеб Никитин.

Всего на соискание премии было подано свыше 130 заявок от 19 муниципальных образований.

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" одержало победу в номинации "Лучшая кадровая стратегия".

"Лучшим ESG-ориентированным инвестиционным проектом года" признан проект ООО "РусСилика" по созданию производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей на территории ОЭЗ "Кулибин", полностью исключающий загрязнение окружающей среды.

В номинации "Инновационный проект года" лучшим стал проект ООО "Монамин" по созданию производства алкилэтаноламинов.

Победа в номинации "Муниципалитет-лидер инвестиций" присуждена трем округам: Бутурлинскому (в категории "до 18 тысяч жителей"), г.о.г. Арзамас (среди округов с населением свыше 18 тысяч жителей), г.о.г. Нижний Новгород и г.о.г. Бор – из числа округов-номинантов, входящих в Нижегородскую агломерацию.

В номинации "Инвестор года" выбраны четыре победителя – в каждой из категорий, ранжированных по объему инвестиций. Ими стали ООО "Мебельная фабрика Комод" с проектом по модернизации производства мебели, АО "ПКФ РусАгроГрупп" - за расширение производства пастеризованных жидких яйцепродуктов, ООО "УК "Русское поле" - за капитальный ремонт птичников ООО "Птицефабрика "Павловская" в Ворсме и проект ООО "Первая ткацкая фабрика" по строительству ткацко-отделочного производства полного цикла.

Помимо этого, в рамках специальных номинаций премии были отмечены четыре проекта. Например, "Инвестиционным начинанием года" стал проект ООО "Окапол" по производству вязкостно-диспергирующей присадки. В номинации "Социальный проект года" победа досталась двум проектам: "Центр особенного детства #Немолчи" (реабилитация и социальная адаптация детей с ментальными особенностями здоровья) и Горьковская железная дорога (строительство "Кванториума" на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде).

АО "Нижегородский водоканал" получило награду в номинации от партнера мероприятия – компании HeadHunter – "Лучший HR-проект" за проект кросс-функциональной стажировки для молодых специалистов.

В номинации "Молодой инвестор года" от молодежного центра "Высота" победу в категории от 14 до 22 лет присудили фермерскому проекту по выращиванию ягод "БерриДомой", а в категории от 23 до 35 лет – ООО "Зарядная станция" (производство зарядных станций для электромобилей).

Кроме того, в рамках специальных номинаций от Корпорации развития Нижегородской области за вклад в развитие преференциальных территорий был награжден г.о.г. Дзержинск, а ПАО"Сбербанк России" получило награду за активное участие в реализации инфраструктурных проектов в Нижегородской области.

Форум и премия "Лидеры инвестиций" прошли в Нижнем Новгороде 17 сентября. Организаторами мероприятия выступили правительство Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций и Корпорация развития региона.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Награды
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2024 10:29  [191] Более 1000 представителей бизнеса посетили форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
17 сентября 2024 12:05  [444] Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" начал свою работу в Нижегородской области
12 сентября 2024 15:26  [666] Нижегородский опыт работы с инвесторами представят на форуме "Лидеры инвестиций"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph