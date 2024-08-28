Глеб Никитин наградил лауреатов премии "Лидеры инвестиций" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стали известны победители премии "Лидеры инвестиций". Как сообщает пресс-служба правительства региона, награды лауреатам вручил губернатор Глеб Никитин.

Всего на соискание премии было подано свыше 130 заявок от 19 муниципальных образований.

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" одержало победу в номинации "Лучшая кадровая стратегия".

"Лучшим ESG-ориентированным инвестиционным проектом года" признан проект ООО "РусСилика" по созданию производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей на территории ОЭЗ "Кулибин", полностью исключающий загрязнение окружающей среды.

В номинации "Инновационный проект года" лучшим стал проект ООО "Монамин" по созданию производства алкилэтаноламинов.

Победа в номинации "Муниципалитет-лидер инвестиций" присуждена трем округам: Бутурлинскому (в категории "до 18 тысяч жителей"), г.о.г. Арзамас (среди округов с населением свыше 18 тысяч жителей), г.о.г. Нижний Новгород и г.о.г. Бор – из числа округов-номинантов, входящих в Нижегородскую агломерацию.

В номинации "Инвестор года" выбраны четыре победителя – в каждой из категорий, ранжированных по объему инвестиций. Ими стали ООО "Мебельная фабрика Комод" с проектом по модернизации производства мебели, АО "ПКФ РусАгроГрупп" - за расширение производства пастеризованных жидких яйцепродуктов, ООО "УК "Русское поле" - за капитальный ремонт птичников ООО "Птицефабрика "Павловская" в Ворсме и проект ООО "Первая ткацкая фабрика" по строительству ткацко-отделочного производства полного цикла.

Помимо этого, в рамках специальных номинаций премии были отмечены четыре проекта. Например, "Инвестиционным начинанием года" стал проект ООО "Окапол" по производству вязкостно-диспергирующей присадки. В номинации "Социальный проект года" победа досталась двум проектам: "Центр особенного детства #Немолчи" (реабилитация и социальная адаптация детей с ментальными особенностями здоровья) и Горьковская железная дорога (строительство "Кванториума" на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде).

АО "Нижегородский водоканал" получило награду в номинации от партнера мероприятия – компании HeadHunter – "Лучший HR-проект" за проект кросс-функциональной стажировки для молодых специалистов.

В номинации "Молодой инвестор года" от молодежного центра "Высота" победу в категории от 14 до 22 лет присудили фермерскому проекту по выращиванию ягод "БерриДомой", а в категории от 23 до 35 лет – ООО "Зарядная станция" (производство зарядных станций для электромобилей).

Кроме того, в рамках специальных номинаций от Корпорации развития Нижегородской области за вклад в развитие преференциальных территорий был награжден г.о.г. Дзержинск, а ПАО"Сбербанк России" получило награду за активное участие в реализации инфраструктурных проектов в Нижегородской области.

Форум и премия "Лидеры инвестиций" прошли в Нижнем Новгороде 17 сентября. Организаторами мероприятия выступили правительство Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций и Корпорация развития региона.