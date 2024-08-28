Следователи СК выясняют причины запаха сероводорода в Нижнем Новгороде Общество

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи Следственного комитета выясняют причины возникновения запаха сероводорода в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ (Загрязнение атмосферы).

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области при участии специалистов минэкологии региона, межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" осмотрели очистные сооружения и полигоны захоронения твердых бытовых отходов.

В ходе межведомственной инспекции были изъяты пробы грунта и сточных вод, которые впоследствии отправили на экологическую экспертизу.

Следователи продолжают следственные действия, направленные на установление причин запаха сероводорода, в частности, будут проверены ассенизаторы, незаконно сливающие жидкие бытовые отходы в канализационные люки в Нижегородском районе города.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя СУ СКР по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

Напомним, Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде.