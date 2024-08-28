Проект реконструкции Дворца культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу

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Проект реконструкции Дворца культуры им. В.И. Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в реестре заключений проектной документации.
Застройщиком выступает нижегородское ООО "СЗ "Объектстрой". Проектную документацию подготовили специалисты ООО "Велес НН" и ООО "Истоки".
Положительное заключение проектной документации было получено 19 сентября
Напомним, инвестор вложит в реконструкцию Дворца культуры им. Ленина около 2 млрд рублей.
Также ранее сообщалось, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.
СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Является объектом культурного наследия.
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