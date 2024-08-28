Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 сентября 2024 09:40  [89] Проект реконструкции Дворца культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу
20 сентября 2024 09:17  [84] Фестиваль Михалкова, посвящённый Пушкину, пройдёт в Нижегородском драмтеатре
19 сентября 2024 11:19  [416] Концепцию реновации квартала "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде подготовят в 2024 году
18 сентября 2024 15:17  [423] "Комбинация": "Ростелеком" представил нижегородцам новый хит киносезона
15 сентября 2024 17:17  [797] Первые церемонии регистрации брака провели на открывшемся фуникулере в Нижнем Новгороде
15 сентября 2024 10:45  [588] Нижегородские власти направят 4 млн рублей на реставрацию особняка купца Салова в Богородске
13 сентября 2024 17:47  [713] Реставрацию мельницы XIX века в Нижегородской области перенесли на 2025 год
13 сентября 2024 15:22  [683] Выставка арт-объектов из вторсырья открылась в Нижнем Новгороде
13 сентября 2024 08:50  [426] Wink представляет тизер и постер фантастического сериала "Подростки в космосе"
12 сентября 2024 18:20  [527] Новые приключения "Плаксы" скоро выйдут на Wink и СТС
Культура и отдых

Проект реконструкции Дворца культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу

20 сентября 2024 09:40  [89] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект реконструкции Дворца культуры им. В.И. Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в реестре заключений проектной документации.

Застройщиком выступает нижегородское ООО "СЗ "Объектстрой". Проектную документацию подготовили специалисты ООО "Велес НН" и ООО "Истоки".

Положительное заключение проектной документации было получено 19 сентября

Напомним, инвестор вложит в реконструкцию Дворца культуры им. Ленина около 2 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Является объектом культурного наследия.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2024 17:06  [1538] Купеческий особняк Беляева отреставрируют в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph