Проект реконструкции Дворца культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект реконструкции Дворца культуры им. В.И. Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в реестре заключений проектной документации.

Застройщиком выступает нижегородское ООО "СЗ "Объектстрой". Проектную документацию подготовили специалисты ООО "Велес НН" и ООО "Истоки".

Положительное заключение проектной документации было получено 19 сентября

Напомним, инвестор вложит в реконструкцию Дворца культуры им. Ленина около 2 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Является объектом культурного наследия.