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Общество

Ремонт дороги возле здания АПЗ завершился в Арзамасе

20 сентября 2024 13:09  [3] Общество

Фото: АПЗ

Завершен ремонт участка дороги по улице 50 лет ВЛКСМ возле Арзамасского приборостроительного завода в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

После инспекции этой дороги весной мэром Арзамаса Александром Щелоковым и гендиректором АПЗ Андреем Капустиным из городского бюджета было выделено более 65 млн рублей на ее ремонт.

Действующих парковок у заводских корпусов№№1 и 2 АПЗ не хватает, поэтому дирекцией по строительству и развитию инфраструктуры АПЗ были определены участки для расширения стоянок - у здания отдела кадров и дома №27, где раньше машины парковали на обочине. В результате на 30 парковочных мест стало больше.

Начальник отдела капстроительства АПЗ Алексей Ларин выразил благодарность руководству города за ремонт дороги и помощь в решении вопроса парковок.

"На этом мы не останавливаемся. Сейчас ведутся переговоры об аренде участка около корпуса №35 и обустройстве там дополнительной парковки. Работы начнутся в этом году", - сказал Ларин.

Начальник группы ОБА Илья Теплов добавил, что после ремонта дороги и обустройства новых парковочных мест стало значительно удобнее.

"Раньше машину приходилось ставить на обочине, в непогоду – грязь, ухабы, выезжать неудобно. Теперь все заасфальтировано, чисто, установлены бордюры", - рассказал Теплов.

Напомним, инженеры АПЗ приняли участие в отраслевом конкурсе профмастерства в Новосибирске.

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Теги:
АПЗ Ремонтные работы
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