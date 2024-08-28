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Общество

Бастрыкин заинтересовался просевшим дореволюционным домом в центре Нижнего Новгорода

20 сентября 2024 15:03  [127] Общество

Фото: vk.com/infocentrskrf

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальной группе Информационного центра СК в соцсети Вконтакте.

По словам жителей, их дом №83 по улице Ильинской 1917 года постройки проседает. Отмостка здания разрушается, а под фундаментом образовались ямы. До этого дом признали аварийным, однако жильцов до сих пор не расселили и не отремонтировали здание. В связи с этим жильцы опасаются полного обрушения несущих конструкций дома.

Сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области начали проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее жильцы этого дома обратились с жалобой на состояние дома в Народный фронт. ОНФ обратился в управляющую компанию ООО "ГУД" с требованием отремонтировать отмостку и проверить состояние фасада многоквартирного дома.

Напомним, аварийный дом №83 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде планируется снести в 2025 году.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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