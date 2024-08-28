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Общество

Вдове погибшего на СВО сотрудника Новогорьковской ТЭЦ вручили Орден Мужества

20 сентября 2024 15:36  [108] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов передали Орден Мужества вдове старшего машиниста котельного оборудования Новогорьковской ТЭЦ Андрея Петренко. Церемония вручения награды состоялась в Кстове 20 сентября.

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" Андрей Петренко работал с 2014 года. С сентября 2022 года проходил военную службу в зоне проведения специальной военной операции в должности командира отделения разведывательной роты. Погиб 23 октября 2023 года. Указом президента России ефрейтор Петренко посмертно награждён за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Андрею Петренко было 39 лет. У него осталось двое сыновей. Его вдова Марина Петренко также трудится на Новогорьковской ТЭЦ.

"Андрей Петренко отдал жизнь за Россию, за безопасность своей семьи, за мирное небо. Мы гордимся такими людьми и благодарны им за безупречное служение Отчизне", – заявил Андрей Гнеушев.

"Коллеги-энергетики знали и ценили Андрея Александровича как отличного специалиста и в высшей степени ответственного, надёжного человека. Память о нем мы сохраним навсегда", – сказал технической директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Алексей Зайцев.

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Теги:
Кстовский район Награды СВО
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