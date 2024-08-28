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Нижегородские научные коллективы смогут гранты в 20 млн рублей на проекты в станкостроении

20 сентября 2024 15:58  [118] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) совместно с индустриальным партнером – ООО "ЕМГ" объявили конкурс инновационных проектов в области станкостроения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

<По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, это третий конкурс, который запускается в этом году при участии индустриальных партнеров.

"Первые два касались сфер железнодорожного сообщения и высокотехнологической медицины. Также продолжается прием заявок на грантовый конкурс научно-технических проектов для коллективов, которые ведут собственные исследования в тех сферах, где пока нет индустриального партнера и четкого техзадания", - отметил Саносян.

Индустриальный партнер конкурса представил техзадание на разработку системы диагностики и мониторинга систем станочного парка.

Участники Нижегородского НОЦ, зарегистрированные в регионе, могут предложить свои решения и получить грант для реализации проекта в размере от 1 млн до 20 млн рублей. Заявки принимаются до 4 октября. Победителей определит конкурсная комиссия после того, как проекты оценят эксперты.

Руководитель Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко уточнил, что конкурс, проводимый совместно с ООО "ЕМГ", направлен на развитие отрасли станкостроения.

"Разработка систем диагностики и мониторинга в рамках этого конкурса позволит оптимизировать и повысить эффективность производственных процессов отечественных предприятий", - добавил Тарасенко.

Напомним, нижегородские ученые смогут получить гранты до 20 млн рублей на медицинские разработки.

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Теги:
Гранты Промышленность
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