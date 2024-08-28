Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2024 13:05  [101] Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%
21 сентября 2024 11:38  [320] Замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в страшном ДТП
21 сентября 2024 11:17  [188] Пенсии военнослужащих проиндексируются в октябре
21 сентября 2024 09:50  [191] Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
20 сентября 2024 18:52  [339] Всероссийский съезд туристско-информационных центров открылся в Нижнем Новгороде
20 сентября 2024 17:31  [386] Нижегородцам вручили награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга
20 сентября 2024 15:36  [366] Вдове погибшего на СВО сотрудника Новогорьковской ТЭЦ вручили Орден Мужества
20 сентября 2024 15:14  [345] Банкам запретили брать комиссию за переводы в пользу государства по СБП
20 сентября 2024 15:03  [349] Бастрыкин заинтересовался просевшим дореволюционным домом в центре Нижнего Новгорода
20 сентября 2024 14:45  [345] Центр военно-патриотического воспитания будет носить имя Максима Настина
Общество

Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%

21 сентября 2024 13:05  [101] Общество

Прошедшим летом в России спрос на долгосрочную аренду загородного жилья вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают Известия , такие данные  приводит "Авито Недвижимость".

Больше всего спрос на подобную аренду зафиксирован в Ульяновской области, Красноярском крае и Дагестане.

Эксперты объясняют рост двумя основными причинами. Во-первых,  это связана со стоимостью путешествий за границу. Люди стали выбирать долгосрочную аренду жилья для летнего отдыха или длительного отпуска. Во-вторых, через длительную аренду жилья, граждане проводят тест-драйв загородной жизни перед покупкой частного жилья за пределами города или перед началом строительства своего дома.

"Сегмент индивидуального жилищного строительства. становится всё более привлекательным, в том числе из-за наличия льготных ставок по ипотеке", — отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

По его словам, многие рассматривают загородные объекты как альтернативу квартирам в черте города.

Прошлым летом дешевле всего за 9 тысяч рублей в месяц можно было снять загородное жилье на длительный срок в Красноярском крае. В Бурятии и Алтайском крае такое жилье обошлось бы в 10 тысяч рублей.

При этом самые высокие средние цены были зафиксированы в Калининградской области. Здесь загородный дом в аренду обошелся бы в 100 тысяч рублей в месяц. В Ленинградской и Ярославской областях по 75 тысяч рублей, а в Московской области порядка 68 тысяч рублей. В Нижегородской области длительная аренда загородного жилья в среднем обходится в 60 тысяч рублей.

Разницу в средней стоимости эксперты объясняют структурой предложения объектов: в регионах с низкими ценами больше доля дач (средняя стоимость аренды по РФ — 25 тысяч рублей в месяц, с высокими — таунхаусов и коттеджей по 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде немного выросли в августе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аренда Жилье
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2024 12:55  [636] Цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде немного выросли в августе
09 сентября 2024 09:37  [561] ДОМ.РФ предложил запустить соцаренду жилья для многодетных семей в регионах
18 июля 2024 11:30  [896] Нижний Новгород вошел в топ-10 крупных городов по стоимости аренды жилья
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph