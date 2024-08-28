Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43% Общество

Прошедшим летом в России спрос на долгосрочную аренду загородного жилья вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают Известия , такие данные приводит "Авито Недвижимость".

Больше всего спрос на подобную аренду зафиксирован в Ульяновской области, Красноярском крае и Дагестане.

Эксперты объясняют рост двумя основными причинами. Во-первых, это связана со стоимостью путешествий за границу. Люди стали выбирать долгосрочную аренду жилья для летнего отдыха или длительного отпуска. Во-вторых, через длительную аренду жилья, граждане проводят тест-драйв загородной жизни перед покупкой частного жилья за пределами города или перед началом строительства своего дома.

"Сегмент индивидуального жилищного строительства. становится всё более привлекательным, в том числе из-за наличия льготных ставок по ипотеке", — отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

По его словам, многие рассматривают загородные объекты как альтернативу квартирам в черте города.

Прошлым летом дешевле всего за 9 тысяч рублей в месяц можно было снять загородное жилье на длительный срок в Красноярском крае. В Бурятии и Алтайском крае такое жилье обошлось бы в 10 тысяч рублей.

При этом самые высокие средние цены были зафиксированы в Калининградской области. Здесь загородный дом в аренду обошелся бы в 100 тысяч рублей в месяц. В Ленинградской и Ярославской областях по 75 тысяч рублей, а в Московской области порядка 68 тысяч рублей. В Нижегородской области длительная аренда загородного жилья в среднем обходится в 60 тысяч рублей.

Разницу в средней стоимости эксперты объясняют структурой предложения объектов: в регионах с низкими ценами больше доля дач (средняя стоимость аренды по РФ — 25 тысяч рублей в месяц, с высокими — таунхаусов и коттеджей по 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде немного выросли в августе.