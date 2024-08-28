Масштабное историческое граффити появилось на Зеленском съезде Общество

Фото: tg-канал Юрия Шалабаева

Художники завершили работы над большим историческим граффити на Зеленском съезде. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На фасадах домов, которые "смотрят" на Кремль, показана жизнь нижегородцев XIX-XX веков. Глава города отметил, что благодаря классической художественной росписи, которая связана с историей и культурой города и близостью исторических улиц, граффити органично вписывается в окружающую обстановку.

"Купцы, уличные торговцы, извозчики, любопытные дети и взрослые, выглядывающие из окон, бегающие по улицам животные - несколько отдельно взятых сюжетных линий объединили улицы старого Нижнего. Плюс ещё одно интересное место, где в Нижнем Новгороде оживает его история"- написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что новый мурал "Архангел" появился в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской.