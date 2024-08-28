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Общество

Масштабное историческое граффити появилось на Зеленском съезде

21 сентября 2024 17:33  [112] Общество

Фото: tg-канал Юрия Шалабаева

Художники завершили работы над большим историческим граффити на Зеленском съезде.  Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На фасадах домов, которые "смотрят" на Кремль, показана жизнь нижегородцев XIX-XX веков.  Глава города отметил, что благодаря классической художественной росписи, которая связана с историей и культурой города и  близостью исторических улиц,  граффити органично вписывается в окружающую обстановку. 

"Купцы, уличные торговцы, извозчики, любопытные дети и взрослые, выглядывающие из окон, бегающие по улицам животные - несколько отдельно взятых сюжетных линий объединили улицы старого Нижнего. Плюс ещё одно интересное место, где в Нижнем Новгороде оживает его история"- написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что новый мурал "Архангел" появился в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской.

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Теги:
граффити Нижний Новгород Юрий Шалабаев
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