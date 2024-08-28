Перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения

В Нижнем Новгороде на перекрёстке улиц Ошарской и Белинского сняты все ограничения для автомобильного движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС).
Согласно информации, вечером 22 сентября на участке улицы Белинского до Ашхабадской движение открыто в обе стороны по четырём полосам.
В ЦРТС добавили, что к настоящему времени ограничение на улице Белинского сохраняется на участке от улицы Ломоносова до Ашхабадской (по междупутью).
Напомним, реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года. Здесь планируется заменить в общей сложности около 7 км трамвайных путей.
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