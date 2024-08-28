Инженерные сети поменяли под строящейся дорогой к Шуховской башне в Дзержинске Общество

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Инженерные сети поменяли под строящейся дорогой к Шуховской башне в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков.

Речь идет о сетях водопровода, канализации, газоснабжения и электросетях.

"В процессе обнаружили много неучтенных, а проще говоря – незаконных подключений к сетям. Все врезки ликвидировали. Вероятно, это скажется и на качестве услуг ресурсоснабжающих компаний, и на безаварийности, и на удобстве эксплуатации. Может не стоило так протестовать против строительства дороги, а нужно было просто узаконить подключения?", - рассказал Носков.

Что касается других дорог, то, по мнению мэра, реконструкция трассы по проспекту Ленина практически завершена, осталось отремонтировать тротуары. Впервые здесь использовали технологию "Чистое небо", убрав провода под землю.

Глава Дзержинска добавил, что при строительстве объездной дороги в поселках к "Тандеру" подрядная организация наткнулась на новые грунты, которые не были учтены при проектировании. Он также отметил, что часть будущей трассы уже заасфальтирована.

Напомним, подрядчик завершил строительство путепровода в Выездном под Арзамасом на 70%.