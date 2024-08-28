Филиалы Национального центра "Россия" откроют в регионах Общество

Конкурс по созданию филиалов Национального центра "Россия" объявлен для регионов страны. Города, которые победят в отборе и представят лучшие проекты, первыми получат площадки, демонстрирующие национальные достижения. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на первом этапе регионам предлагается представить свои идеи по созданию филиалов. Площадки должны обладать потенциалом для размещения постоянной и временной экспозиций, большим и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.

Лучшие проекты попадут во второй этап. Среди них отберут победителей, в которых филиалы Национального центра "Россия" появятся в первую очередь.

Напомним, Международная выставка-форум "Россия", которая стартовала 4 ноября 2023 года в Москве на ВДНХ, завершила свою работу 8 июля.

За всё время работы выставку посетило более 18 млн человек, включая участников 120 иностранных делегаций и 2 тысячи участников Всемирного фестиваля молодёжи. Среди них - гости практически со всего света.

Наследие выставки сохранит Национальный центр "Россия", созданный по распоряжению президента Владимира Путина, где на постоянной основе будут рассказывать о достижениях страны.

1 июля президент Владимир Путин распорядился создать в разных городах площадки, демонстрирующие национальные достижения. Указом от 6 сентября образован организационный комитет Наццентра под председательством Сергея Кириенко.