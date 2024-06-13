Выставку-форум "Россия" в Москве посетил 18-миллионный гость Культура и отдых

Фото: Сергей Баранов /Пресс-служба выставки "Россия"

Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетили 18 млн гостей. Об этом сообщает ТАСС.

Очередным миллионным гостем стала Елизавета Савина из Владимира, выиграв семейное путешествие в Омскую область. Подарочный сертификат на поездку она получила вместе с родителями, Алексеем и Ксенией Савиными, и братом Макаром.

"У нас осталось ровно пять дней до закрытия выставки. Поэтому посетителям, всем нашим гостям спасибо за такое внимание. А сегодня у нас 18 млн посетителей",- сказала гендиректор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова.

Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал о трехдневной программе путешествия в регион.

"Я с радостью от всей Омской области, от лица нашего губернатора приглашаю вас в Омскую область. У нас самая современная в России хоккейная арена, "G-Drive Арена", которую мы обязательно ее посетим. У нас самый крутой в стране парк развлечений. И самое большое колесо обозрения за Уралом",- пояснил Колесник.

В свою очередь, стенд Нижегородской области на выставке "Россия" посетило более 500 тысяч человек. В частности, во время Дня Нижегородской области на стенде региона прошли лекции о столице Приволжья и мастер-классы по народным художественным промыслам.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.

Напомним, 17-миллионный посетитель выставки "Россия" получил в подарок поездку в Нижний Новгород.