Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 июля 2024 17:33  [82] Выставку-форум "Россия" в Москве посетил 18-миллионный гость
04 июля 2024 14:50  [159] Финал конкурса "Это у нас семейное" с участием нижегородцев состоится в Москве 5 июля
01 июля 2024 13:43  [369] Новый фонтан заработал на Стрелке в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 15:56  [526] И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле
28 июня 2024 09:20  [397] Для молодёжи про молодёжь: подборка фильмов и сериалов
27 июня 2024 14:58  [509] Смотреть нельзя читать: к премьере сериала "Тайны Карениной" на Wink.ru и KION выйдет специздание книги Павла Басинского
26 июня 2024 12:55  [426] Особняк купца Чернонебова в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 5,6 млн рублей
26 июня 2024 11:37  [508] Фестиваль "Русская Тоскания" отменили в Нижегородской области
25 июня 2024 16:29  [556] Исторический детективный сериал "Злые люди" снимают в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 18:11  [568] Новая смотровая площадка открылась у Манежа в Нижегородском кремле
Культура и отдых

Выставку-форум "Россия" в Москве посетил 18-миллионный гость

04 июля 2024 17:33  [82] Культура и отдых

Фото: Сергей Баранов /Пресс-служба выставки "Россия"

Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетили 18 млн гостей. Об этом сообщает ТАСС.

Очередным миллионным гостем стала Елизавета Савина из Владимира, выиграв семейное путешествие в Омскую область. Подарочный сертификат на поездку она получила вместе с родителями, Алексеем и Ксенией Савиными, и братом Макаром.

"У нас осталось ровно пять дней до закрытия выставки. Поэтому посетителям, всем нашим гостям спасибо за такое внимание. А сегодня у нас 18 млн посетителей",- сказала гендиректор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова.

Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал о трехдневной программе путешествия в регион.

"Я с радостью от всей Омской области, от лица нашего губернатора приглашаю вас в Омскую область. У нас самая современная в России хоккейная арена, "G-Drive Арена", которую мы обязательно ее посетим. У нас самый крутой в стране парк развлечений. И самое большое колесо обозрения за Уралом",- пояснил Колесник.

В свою очередь, стенд Нижегородской области на выставке "Россия" посетило более 500 тысяч человек. В частности, во время Дня Нижегородской области на стенде региона прошли лекции о столице Приволжья и мастер-классы по народным художественным промыслам.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.

Напомним, 17-миллионный посетитель выставки "Россия" получил в подарок поездку в Нижний Новгород.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Россия
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2023 14:20  [1403] Выставка-форум "Россия" откроется в Москве 4 ноября
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph