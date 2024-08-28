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Культура и отдых

Турпоток в Нижний Новгород вырос до 1,7 млн человек

23 сентября 2024 16:27  [127] Культура и отдых

Более 145 организаций из 50 регионов России посетили Всероссийский съезд туристских информационных центров (ТИЦ) в Нижнем Новгороде
с 19 по 22 сентября. Об этом сообщили организаторы.

"У нас ежегодно растет турпоток: в прошлом году он увеличился до 1,7 млн туристов, в этом, уверен, их будет еще больше. Мы готовы делиться лучшими практиками привлечения туристов с коллегами из других городов, из городов-побратимов из Беларуси, Абхазии, Китая", - отметил глава города Юрий Шалабаев.

Участники съезда изучили передовой опыт Нижнего Новгорода, где успешные проекты помогли изменить отношение жителей к городской среде и стимулировали увеличение турпотока в соответствии с национальными приоритетами и проектами.

Президент партнёрства ТИЦ Михаил Ушаков подчеркнул, что сегодня Нижний Новгород является востребованном направлением туризма, но пик спроса не пройден.

"Проведение съезда показало, что при грамотном взаимодействии ветвей власти и участников рынка даже за короткий срок можно в разы увеличить турпоток", - рассказал Ушаков.

На пленарном заседании участники съезда обсудили вопросы формирования социально-культурного пространства городов и использования статуса "столица" для развития регионов. Делегаты также обменялись опытом по внедрению цифровых решений и созданию новых форматов взаимодействия с туристами, особенно в контексте событийного туризма, которые наряду с реализуемыми проектами "Клуб путешествующих russiatravel.club"и "Музейная бродилка" способствуют повышению туристической привлекательности регионов в низкий сезон.

Напомним, Нижегородскую область в 2023 году посетило около 4 млн туристов.

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Теги:
Туризм Юрий Шалабаев
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