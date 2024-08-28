Улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря

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Улицу Ивана Чугурина в Сормовском районе Нижнего Новгорода частично перекроют с 24 сентября до 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Движение транспорта по улице Ивана Чугурина будет перекрыто в районе домов №8 и №10 по улице Культуры.
"Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ на инженерных коммуникациях",- говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября.
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