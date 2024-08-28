Улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Ивана Чугурина в Сормовском районе Нижнего Новгорода частично перекроют с 24 сентября до 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



Движение транспорта по улице Ивана Чугурина будет перекрыто в районе домов №8 и №10 по улице Культуры.

"Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ на инженерных коммуникациях",- говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября.