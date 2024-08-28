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Экономика

Нижегородская судоверфь "Р-Флот" завершила разработку проекта научно-исследовательского судна

23 сентября 2024 18:25  [107] Экономика

Фото: Telegram-канал группы компаний "Р-Флот"

Группа компаний "Р-Флот" в Нижнем Новгороде завершила разработку концептуального проекта научно-исследовательского судна RRV3207. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Судно класса "✠ М 3.0 (Лед 40)А" предназначено для выполнения полевых научно-исследовательских работ методом траления и первичных научных исследований с размещением на борту научной группы.

Научное судно будет оборудовано, в частности, краном-манипулятором с электрическим приводом для подъема и спуска с борта грузов и рабочей шлюпки и кабельно-сетевым барабаном с тяговым усилением в 30 kH и скоростью выборки в 27-30 метров/мин.

"На судне предусмотрены помещения для морской лаборатории, ситуационного центра, камбуза и кают-компании",- говорится в сообщении.

Напомним, строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на заводе "Красное Сормово".

СПРАВКА:

Длина судна RRV3207 составляет 31,2 метра, ширина – 7 метров, мощность главных двигателей - 2×300 кВт, автономность плавания - 10 суток, экипаж - 4 человека, а спецперсонал - 7 человек.

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Теги:
Проектирование Судостроение
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