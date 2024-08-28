Нижегородское ООО "Спектр-Авто" сократило производство фургонов в 2,3 раза благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия-производителя спецтехники ООО "Спектр-Авто" (Нижний Новгород) подвели итоги внедрения на предприятии инструментов национального проекта "Производительность труда".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе более 30 компаний из сферы автомобилестроения внедряют инструменты нацпроекта "Производительность труда".

"На предприятиях региона эксперты тщательно анализируют работу пилотного потока и выявляют "узкие места" – лишние перемещения сотрудников, систематический брак и наличие незадействованных запасов. Например, в ООО "Спектр-Авто" организация рабочего пространства по системе 5C* позволила на 73 процента сократить время на поиск необходимого оборудования. Вместе с внедрением других элементов бережливого производства это позволило в 2,3 раза сократить процесс изготовления фургонов с кузовом из сэндвич-панелей – с 79 до 34 часов. Этот поток был выбран в качестве пилотного", – отметил Максим Черкасов.

У предприятия был запрос на увеличение объема выпуска модели, так как она является наиболее востребованной среди клиентов компании.

"Работая на пилотном потоке, эксперты выявили шесть основных проблем и предложили пути решения. Так, например, с помощью разработки специального устройства для перемещения готовой продукции мы смогли полностью исключить процесс ожидания погрузчика. Раньше этот процесс занимал от 20 до 60 минут. Кроме того, команда РЦК совместно с сотрудниками компании внедрила в работу организацию онлайн-сбора предложений по улучшениям", – рассказал руководитель регионального центра компетенций Роман Рензин.

Также эксперты РЦК обучили основам бережливого производства 10 сотрудников компании и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно оптимизировать рабочие процессы и обучать сотрудников.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 263 предприятия региона.

Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует региональный Минпромторг. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта.