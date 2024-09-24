Оплата лицом в торговых точках и общепитах появится в России Общество

В ближайшем будущем в России начнется внедрение возможности оплаты лицом при помощи биометрии в торговых точках и заведениях общепита. По информации ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

В пресс-службе отмечают, что функционал межбанковского биоэквайринга уже реализован на базе ЕБС и системы межбанковского взаимодействия НСПК (Национальная система платежных карт). В настоящее время данным сервисом пользуются пассажиры Казанского метрополитена.

"В ближайшей перспективе начнется масштабирование сервиса - на торговые точки и заведения общепита. Подключиться к сервису можно уже сейчас. Для этого нужно сделать селфи в приложении "Госуслуги биометрия" и привязать биометрию к счету в приложении СБПэй", - добавили в пресс-службе.

В организации также добавили, что любое решение в области биоэквайринга в соответствии с законодательством может быть реализовано только на инфраструктуре ЕБС, поскольку это является необходимым условием обеспечения равного доступа к сервисам по биометрии клиентам любого банка.

Ранее сообщалось, что Сбер хочет внедрить оплату алкоголя и сигарет "по лицу" вместо паспорта.

Напомним, что Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе.

Кроме того, до конца года в Нижнем Новгороде будет запущена оплата проезда в метро по биометрии, а также "улыбкой".