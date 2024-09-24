Около 150 школьников посетили Нижний Новгород по программе "Больше чем путешествие" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 150 участников программы "Больше чем путешествие" посетили Нижний Новгород. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ученики 5-7-х классов школ из 21 региона страны прибыли в столицу Приволжья на втором "Поезде мечты", который движется по маршруту Владивосток – Москва.

Напомним, первый такой поезд побывал в Нижнем Новгороде в конце августа. Он провез ребят в обратном направлении – из Москвы во Владивосток.

По данным регионального Минобрнауки, в образовательных путешествиях по стране принимают участие порядка 300 детей. Все они победители очередного сезона Всероссийского конкура "Большая перемена". По пути следования "Поезда мечты" останавливаются в крупных городах страны, где школьников знакомят с важнейшими событиями истории и знаковыми достопримечательностями Родины.

Перед тем, как прибыть в Нижний Новгород, второй "Поезд мечты" сделал остановку в Хабаровске, на космодроме "Восточный", в Красноярске, Иркутске, порту "Байкал", Омске, Новосибирске, а также Екатеринбурге и Казани.

В Нижнем Новгороде дети посетили самые знаковые культурные площадки: Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, Стрелку и Нижегородскую ярмарку. Кроме того, ребята совершили обзорную речную экскурсию на скоростном судне "Валдай".

Всероссийский конкурс "Большая перемена" входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей" и проводится в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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