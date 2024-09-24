В Штабе общественной поддержки рассказали о новшествах в приеме конкурсных заявок на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошло обучение председателей ТОСов, советов МКД и активных жителей Нижнего Новгорода. Им рассказали о новшествах в приеме конкурсных заявок на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Напомним, прием заявок начался 11 сентября и продлится до 15 октября 2024 года. На реализацию инициатив в 2025 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Традиционно сами жители выскажут свои предложения, что именно должно появиться на их территории в рамках программы благоустройства: спортивная площадка, сквер у дома, объект водоснабжения, новая дорога или тротуар.

"За 12 лет существования проекта было реализовано свыше 4500 инициатив жителей на общую сумму 7 миллиардов рублей. Желающих принять участие много. Инициаторами заявок могут выступить не только ТОСы и активные жители. В Год семьи в проекте появилось новое направление "Семейная заявка". Здесь инициаторами проекта могут выступить жители региона в количестве не менее 10 человек, являющихся между собой родственниками. Заявка, выдвинутая семьей, при проведении конкурсного отбора автоматически будет получать дополнительно 50 баллов", - рассказал заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович.

"Подать заявку можно на сайте GOLOSZA.RU. Народное голосование за проекты пройдет с 11 ноября по 10 декабря, итоги будут подведены в конце декабря, а уже в следующем году начнется их реализация", - добавил руководитель проектного офиса "Вам решать!" Андрей Красилевский.

Обучение состоялось в рамках проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия". Как отметила руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта, директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", депутат городской Думы Оксана Дектерева, проект стал важным инструментом для улучшения жизни на местных территориях, и нижегородские ТОСы всегда очень активно подают заявки.

"Инициативность жителей – залог успеха и позитивных перемен. Благодаря голосованию активных жителей во дворах домов появляются новые спортивные и детские площадки, футбольные и баскетбольные площадки, благоустраиваются места для отдыха. Пригашаю всех принять участие в проекте", - сказала Оксана Дектерева.

Напомним, как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 2024 год по инициативе Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. "Именно в этом направлении развивается и наш региональный проект "Вам решать!". У нас в регионе много инициативных, дружных, творческих семей. Считаем правильным дать таким семьям еще одну возможность проявить себя, чтобы сделать лучше места, где они живут, учатся и работают", - заявил глава региона.

Программы "народного" бюджетирования, когда жители сами выдвигают инициативы, которые помогают решать проблемы благоустройства, ЖКХ или реализовать социальные проекты, находятся на особом контроле "Единой России" и включены в народную программу партии. На протяжении реализации губернаторского проекта "Вам решать!" партактив и депутатский корпус принимают в нем активное участие – привлекают жителей, предоставляют необходимую информацию для принятия решения, участвуют в обсуждениях, помогают готовить проекты и заявки для конкурсного отбора, участвуют в софинансировании. Также контролируют качество и сроки работ.