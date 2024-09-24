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Общество

Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтировали в Нижнем Новгороде

24 сентября 2024 13:53  [119] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился ремонт на пешеходном мосту над Зеленским съездом. Как сообщили в администрации Нижегородского района, в этом году ремонтные работы были плановыми.

Так как мост находится над проезжей частью, во время работ соблюдали дополнительные меры безопасности. На пешеходной переправе привели в надлежащий вид бетонные и железобетонные конструкции, выполнили бетонную стяжку, уложили гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на площади 255 кв. метров.

Ограждение моста обработали с применением пескоструйного метода и покрасили. На время ремонта была демонтирована архитектурная подсветка, которую установили 800-летию Нижнего Новгорода. После завершения работ ее вернули обратно. Также отшлифовали, зашпаклевали и покрасили основание моста площадью 485 кв. метров.

Ранее сообщалось, что на Зеленском съезде художники закончили работу над масштабным историческим граффити.

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Теги:
Благоустройство Мосты Ремонтные работы
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