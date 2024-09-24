Ассоциация МСУ начала обсуждения проекта закона о местном самоуправлении Политика

Сбор предложений по корректировке муниципального законодательства запускает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, сообщает ТАСС.

Предполагается, что законопроект об организации МСУ в системе публичной власти может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях до конца 2024 года.

На странице Всероссийской ассоциации местного самоуправления в соцсети Вконтакте сообщается, что в режиме ВКС к муниципальному диалогу подключены все 89 регионов страны.

"Сегодня мы можем констатировать: муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они - полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Начатый на площадке ВАРМСУ сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей", - подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Отмечается, что недавно Всероссийская ассоциация развития МСУ получила на законодательном уровне статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. В настоящее время речь идет о выстраивании системы местного самоуправлении – самого близкого и понятного людям уровня власти.