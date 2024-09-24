Иммунолог объяснил резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 25%. Врач иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом "360" объяснил причины этого резкого всплеска.

По его словам, в сентябре возникает новый канал распространения - это школьники. Дети собираются в плотные коллективы в закрытых помещениях, где обмениваются инфекцией , а затем несут её обратно к своим семьям.

Также в детские сады вернулись дошколята, учащиеся пошли в другие заведения - колледжи, вузы. На рост заболеваемости значительно повлияло окончание отпускного сезона.

"Я наблюдаю, что больше людей в магазинах стало появляться, видимо, на самом деле дачный сезон закончился. В час пик народу побольше стало, и машин на улицах, и в общественном транспорте. Поэтому это все влияет на скорость передачи ОРВИ и в частности коронавирусной инфекции", - отметил Болибок.

Эксперт подчеркнул, что люди из группы риска - страдающие диабетом, заболеванием почек, должны носить маски в общественных местах. Иммунолог заявил, что от ОРВИ медицинская маска защищает на 100%, при коронавирусе она значительно снижает дозу заражения, и в результате болезнь пройдёт в лёгкой форме.

"Это доказали предыдущие четыре года с коронавирусом. Когда был жесткий масочный режим, ни ОРВИ, ни гриппа не было вообще во всем мире, поэтому конечно нужно маску носить и вы не будете болеть ОРВИ и гриппом", - напомнил Владимир Болибок.

Врач рекомендовал также сделать прививку от коронавируса и гриппа. По оценке Роспотребнадзора, вспышка гриппа в России ожидается в конце ноября - начале декабря.