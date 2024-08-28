Роспотребнадзор прогнозирует подъём заболеваемости гриппом в конце ноября Общество

Подъём заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее: по прогнозам, это будет конец ноября - декабрь. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году",- пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъёма заболеваемости. В частности, нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.