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Общество

Роспотребнадзор прогнозирует подъём заболеваемости гриппом в конце ноября

17 сентября 2024 07:17  [3] Общество

Подъём заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее: по прогнозам, это будет конец ноября - декабрь. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году",- пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъёма заболеваемости. В частности, нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.

Как сообщалось ранее, нижегородский Минздрав запланировал привить от гриппа около 60% населения региона: порядка 1,8 млн взрослых и более 370 тысяч детей. Именно такой показатель необходим для обеспечения коллективного иммунитета в осенне-зимний период, на который приходится пик простудных, инфекционных и вирусных заболеваний.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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