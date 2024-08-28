Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус сохранят в России Общество

Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно в этом году сохранится в России для всех пациентов с симптомами. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этой области ничего не поменялось. И это следует считать одним из важнейших достижений Российской Федерации. Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших", - сказала Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, всё необходимое для такого тестирования есть. Анна Попова пояснила, что это необходимо, чтобы понять, чем именно человек болеет, и назначить нацеленное на конкретный патоген лечение.

Ранее сообщалось, что более 1000 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области за неделю.