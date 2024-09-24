Всемирную неделю космоса отметят в Нижегородском планетарии Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко с 4 по 10 октября пройдут мероприятия в рамках Всемирной недели космоса.

Как сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода, планетарий подготовил особенную программу, главным событием которой станет встреча ветеранов космодрома Байконур 4 октября. Именно в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший новую эру в космических исследованиях.

Напомним, что масштабная модернизация планетария им. Г.М. Гречко в Нижнем новгороде завершилась весной этого года. В международный День астрономии он принял своих первых посетителей.