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Общество

Всемирную неделю космоса отметят в Нижегородском планетарии

24 сентября 2024 17:53  [69] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко с 4 по 10 октября пройдут мероприятия в рамках Всемирной недели космоса. 

Как сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода, планетарий подготовил особенную программу, главным событием которой станет встреча ветеранов космодрома Байконур 4 октября. Именно в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший новую эру в космических исследованиях.

Напомним, что масштабная модернизация планетария им. Г.М. Гречко в Нижнем новгороде завершилась весной этого года. В международный День астрономии он принял своих первых посетителей.

 

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Теги:
Космос Планетарий
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