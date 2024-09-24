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Общество

Депутаты объединения "ЕР" в Гордуме обсудили вопросы благоустройства и ЖКХ в Нижнем Новгороде

25 сентября 2024 08:07  [121] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

24 сентября состоялось собрание членов депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода. Депутаты обсудили участие Нижнего Новгорода в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2025 году.

Озвучивая основные моменты, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев рассказал о том, что проект переведен в цифровой формат. Разработчиками предусмотрена возможность создания на платформе golosza.ru личного кабинета пользователя, который появится и у администрации Нижнего Новгорода.

Среди содержательных нововведений проекта министр отметил идею семейной заявки, по которой будут дополнительно начисляться 50 баллов, что повысит шансы инициативы на победу в конкурсном отборе.

11 ноября стартует онлайн голосование через портал "Госуслуги", а также на сайте – для тех, кто ранее уже принимал участие в данной процедуре. Лучшие инициативы будут определены до конца текущего года. Средства на реализацию проектов жителей Нижнего Новгорода запланированы в объеме порядка 180 млн рублей.

Члены объединения "ЕР" продолжат работу в данном направлении. Для этого в повестку дня очередного заседания городской Думы 25 сентября 2024 года включен вопрос о принятии соответствующего нормативного правового акта.

Кроме этого, депутаты обсудили готовность Нижнего Новгорода к предстоящему отопительному сезону. Информацию представили первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин и генеральный директор "Теплоэнерго" - управляющей организации "Нижегородского водоканала" Дмитрий Сивохин.

Объем финансирования мероприятий составляет 1,7 млрд рублей. На сегодняшний день теплоэнергетический комплекс города, насчитывающий 250 источников тепловой энергии, 198 теплопунктов, тепловых насосных станций и 2717 км теплосетей, практически полностью готов к эксплуатации. Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений соцсферы - на 100%, без учета учреждений, здания которых находятся на капитальном ремонте и в которых учебный и воспитательный процессы не ведутся.

Еще одна тема, рассмотренная в ходе собрания, была посвящена проведению детского новогоднего конкурса "Горьковская игрушка" на лучшую новогоднюю елочную игрушку. Впервые он был организован по инициативе депутатского объединения "ЕР" в партнерстве с Региональным исполнительным комитетом партии и департаментом образования Нижнего Новгорода в 2021 году.

Как рассказал исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин, в прошлогоднем конкурсе приняли участие более 2300 детей, в финал вышли творческие работы 40 авторов. В декабре в торжественной обстановке победителям и призерам вручили памятные дипломы и новогодние подарки.

Очередной конкурс пройдет в период с 1 октября по 27 декабря 2024 года. Заявки участников в трех тематических номинациях оргкомитет будет принимать до 15 ноября. После подведения итогов конкурса поделки планируется передать в медицинские и социальные учреждения Нижнего Новгорода. Часть игрушек по традиции будет отправлена в новые регионы России.

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Теги:
Вам решать! Гордума ЖКХ
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