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Общество

Нижегородский участник СВО: "Я сражался за нашу культуру, за страну, за людей, которые в нас нуждаются"

25 сентября 2024 09:26  [118] Общество

Фото: Дом народного единства

Участник специальной военной операции с позывным "Кот" служил в штурмовом подразделении. После возвращения с передовой решил помогать и дальше соотечественникам.

"Решил связать свою жизнь с фондом "Защитники Отечества". Я прошел СВО и могу помочь людям адаптироваться. Курирую своих бывших коллег по оружию по многим вопросам и занимаюсь спортом. Провожу мероприятия для детей ветеранов СВО. Спорт – это хороший способ социализироваться", - рассказал мужчина.

Государственный фонд "Защитники Отечества" оказывает помощь участникам СВО, ветеранам и их семьям. Центры поддержки содействуют военнослужащим в получении льгот, реабилитации, трудоустройства.

"Я сражался за нашу культуру, за страну, за людей, которые в нас нуждаются. Главная задача специальной военной операции – сохранить традиционные ценности. Считаю, что сейчас наш народ особенно сплотился", - сказал участник СВО.

Нижегородец еще до начала специальной военной операции ездил на Донбасс с гуманитарной миссией: помогал местным жителям, привозил корма в приют для животных.

"Я видел, сколько детей, женщин, стариков нуждалось в нашей помощи и защите. Когда началась спецоперация, я не мог оставаться в стороне. Имея физические возможности и патриотический настрой, решил, что смогу помочь", - добавил "Кот".

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты от Минобороны РФ до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тысяч рублей: 400 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч— от региона и 305 тысяч— от города.

Кроме того, в Нижегородской области действует механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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