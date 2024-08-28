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Общество

Нижегородский участник СВО: "Родину нужно защищать - меня так воспитывали"

19 сентября 2024 11:00  [4] Общество

Фото: Олег Булыгин

Нижегородский участник СВО с позывным "Каштан" находится в командировке в Нижнем Новгороде, занимается набором добровольцев.

Как сообщает Дом народного единства, до участия в специальной военной операции нижегородец проходил срочную службу, а военная тематика привлекала его с детства.

"В школе я ходил в военно-патриотический клуб. Всегда смотрел на военных и восхищался. Поэтому хотел служить. Родину нужно защищать – меня так воспитывали", - поделился участник СВО.

На срочной службе военнослужащий подписал контракт с министерством обороны РФ. "За лентой" служил в штурмовых войсковых подразделениях.

"На спецоперации я был пулеметчиком, готовым к любым нагрузкам. Понимал, какая на мне ответственность за боевых товарищей. Мы всегда имели прямой контакт с противником и шли в боях до конца. Я считаю, что все, кто служит или отправляется на передовую - герои. Это сильный мужской поступок защищать Родину", - сказал "Каштан".

Сейчас военнослужащий признается, что участие в специальной военной операции кардинально поменяло не только взгляды, но и его семейное положение.

"Именно в командировке познакомился с будущей женой. Я никак не ожидал, что в такое время у меня случится судьбоносная встреча. Мы поженились. Это придало мне еще больше сил для службы. После командировки вернусь на СВО, хочу помогать нашему государству", - добавил военнослужащий.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина выплаты от Минобороны РФ увеличены до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тысяч рублей: 400 тысяч — от Минобороны РФ, 500 тысяч — от региона и 305 тысяч — от города.

В Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры передали гумпомощь в военные госпитали для бойцов СВО.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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