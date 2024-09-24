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Общество

Эксперты предупреждают россиян о крупной волне мошеннических атак осенью

25 сентября 2024 10:06  [97] Общество

Осенью этого года россиян ждёт крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов.

"Эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии "дипфейк". По их прогнозам, пик атак придется уже на эту осень", - говорится в сообщении.

 Заведующего лабораторией Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен прогноз, носят технологический и политический характер.

"Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества – это и хорошая денежная "подпитка", и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян", - объяснил специалист.

Сейчас мошенники используют в своих схемах статусных и медийных персон. Как пример, августовские обзвоны от лица мэра Москвы. По мнению экспертов, в скором времени мошенники массово начнут применять эту схему. Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или обеспечить доступ к Госуслугам.

Напомним, что законопроект об уголовном наказании за использование дипфейков внесут в Госдуму.

Как ранее сообщал телеканал "360", случаи обмана граждан с применением нейросетей участились в России.

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Теги:
Мошенничество
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