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Общество

Новая схема мошенников с благотворительными сайтами появилась в России

23 сентября 2024 09:58  [68] Общество

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с благотворительными сайтами. Как рассказал РИА Новости член Комитета по информационной политике Антон Немкин, мошенники создают фейковые благотворительные сайты и просят доверчивых россиян сделать пожертвования. Веб-страницы, которые создают аферисты, выглядят очень убедительно. Как правило, на них размещают фотографии реальных людей и их истории.

По словам парламентария, в последнее время участились подобные схема обмана. Например, злоумышленники просят граждан сделать пожертвования на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или пациентам с тяжелыми заболеваниями.

"Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся, поэтому любую информацию, опубликованную в Сети, нужно тщательно проверять", — предупредил Антон Немкин.

Ранее сообщалось, что законопроект об уголовном наказании за использование дипфейков внесут в Госдуму.

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Теги:
Госдума Мошенничество
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