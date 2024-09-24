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Культура и отдых

Территорию Вознесенского Печерского монастыря включили в ОКН в Нижнем Новгороде

25 сентября 2024 11:58  [34] Культура и отдых

Фото: pravda-nn.ru

Территорию Вознесенского Печерского мужского монастыря включили в реестр выявленных объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Соответствующий приказ подписал и. о. руководителя управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров.

Монастырь расположен на улице Приволжская Слобода, 108.

Так, в печень объектов вошли, в частности, архиерейские палаты второй половины XVII века, Вознесенский собор Печерского монастыря 1632 года постройки, колокольня (1775 год), церковь Евфимия Суздальского ( надвратная) 1645 года постройки, западные ворота монастыря, построенные в 1890 году, а также стены и башни Печерского монастыря XVIII века.

До этого эти строения были объектами, обладающими признаками ОКН.

Напомним, Нижегородская область вошла в федеральный проект по восстановлению ОКН с участием ДОМ.РФ.

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Теги:
ОКН РПЦ
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