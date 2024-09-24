Мост через Валаву в Лысковском районе отремонтируют за 23 млн рублей Общество

Фото: autotravel-nn.ru

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта моста через реку Валаву на трассе Лысково-Княгинино Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит поменять асфальтобетонное и защитное бетонное покрытие на мосту, тротуарные плиты и заменить гидроизоляцию.

Также в ходе работ нужно будет отремонтировать береговые и промежуточные опоры моста, а также установить новое барьерное и перильное ограждение.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 23,7 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Заявки принимаются до 9 октября, итоги аукциона подведут 14 октября.

Ремонт моста должен завершиться до конца октября 2025 года.

Напомним, мост через Люнду на трассе в Йошкар-Олу отремонтируют за 42 млн рублей.